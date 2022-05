Interview

vor 50 Min.

Leipheimer Bürgermeister Konrad: "Ich würde alles genauso wieder machen"

Christian Konrad (CSU) ist 2022 seit 20 Jahren Bürgermeister der Stadt Leipheim. Das Areal Pro sieht er als seinen größten Erfolg an.

Plus Christian Konrad ist seit 2002 Bürgermeister in Leipheim. Er spricht über das Areal Pro, Kritik an seiner Person und seinen ungeplanten Weg zur ersten Wahl.

Von Felix Gnoyke

Sind Sie absichtlich in den Urlaub gefahren, um mir aus dem Weg zu gehen?



Christian Konrad: Hätte man meinen können, war aber nicht so (lacht). Nein, der Urlaub war schon länger geplant, und davor hatte ich leider Corona.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen