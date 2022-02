Das sagt Alexander Engelhard (CSU) zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten nachgehakt: Wie stehen sie zum Bahnausbau Ulm-Augsburg und welchen Vorteil sehen sie für ihren Wahlkreis?

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für Ihren Wahlkreis?



Alexander Engelhard: Durch den Deutschlandtakt ist unsere Region deutlich besser im Fernverkehr vernetzt. Ein weiteres zentrales Argument für den Ausbau ist, dass dies eine Entlastung der Bestandsstrecke zur Folge hat. Wir können deutlich kürzere Taktungen im ÖPNV erreichen und nur so unser Regio-S-Bahn-Konzept realisieren.