Das sagt Günzburgs Landrat Hans Reichhart zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben beim Günzburger Landrat nachgehakt: Wie steht er zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg und welchen Vorteil sieht er für seine Heimat?

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für Ihren Landkreis?



Hans Reichhart: Der Ausbau der Bahntrasse zwischen Augsburg und Ulm liegt im starken Interesse des Landkreises Günzburg. Nur durch den Ausbau sind weitere Verbesserungen im Schienenpersonennahverkehr möglich, da die Kapazitäten auf der Bestandsstrecke ausgeschöpft sind. Gleichzeitig profitieren die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises von der Einführung des Deutschlandtaktes und der besseren Erreichbarkeit der Hauptbahnhöfe in Ulm und Augsburg, aber auch des Bahnhofs in Günzburg durch den Fernverkehr. Ein Verzicht würde dazu führen, dass bayerische Schwaben abermals vom deutschen Fernverkehrsnetz abgehängt würde, wie dies durch die Neubautrasse München – Ingolstadt – Nürnberg bereits einmal geschehen ist. Aus diesem Grund steht der Landkreis Günzburg hinter den Ausbauplänen. Der Ausbau muss allerdings im Dialog mit der Region erfolgen und für den Landkreis Günzburg mit der Verwirklichung einer Neubautrasse auch ein deutlicher Mehrwert für die Region einhergehen.