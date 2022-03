Interview

18:00 Uhr

Ukraine-Helfer: "Ein Moment, der einen auf den Boden der Tatsachen zurückholt"

Plus Anja und Martin Schmitz aus Leipheim fuhren Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze. Was sie dort erlebt haben und was Deutschland von Polen lernen kann.

Von Felix Gnoyke

Sie haben gespendete Hilfsgüter der Initiative "Leipheim hilft der Ukraine" nach Polen, zu einer Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge, gebracht. Wie kam es dazu?



Anja Schmitz: Ursprünglich haben wir die Initiative kennengelernt, weil wir dort bei einer Sammelaktion im Pfarrgarten selbst gespendet haben. Später haben wir bei einer Hilfsaktion, als Mitglieder der Feuerwehr, auch noch mal mitgeholfen. Dort haben wir unsere Unterstützung angeboten, falls sie einen Fahrer brauchen oder anderweitig Hilfe benötigen. Ein paar Tage später hat uns die Initiative angerufen, dass sie von der Firma Raben einen Sattelzug gestellt bekommen und Fahrer benötigen. Wir haben sofort zugesagt. Uns wurde dann der Ort mitgeteilt und wir wurden gefragt, ob die Nähe zur Grenze ein Problem sei. Das war es für uns aber nicht.

