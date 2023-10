Der TSV Burgau ist „bestrebt, gegen keinen Kontrahenten zu verlieren“

Plus Nach der ersten Niederlage, vor dem nächsten Hit: Wie Trainer Daniel Nolde mit der aktuellen Situation des TSV Burgau in der Fußball-Kreisklasse West 2 umgeht.

Der TSV Burgau ist mit sieben Siegen in die Saison der Fußball-Kreisklasse West 2 gestartet, musste dann aber als souveräner Tabellenführer gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen eine 0:2-Heimniederlage einstecken. Was war da los mit Ihrem Team, Herr Nolde?

Daniel Nolde: Wir wussten, was auf uns zukommt, haben aber nicht die Disziplin und Laufbereitschaft gezeigt wie in den Spielen zuvor. Nach dem 0:1 haben wir aufgemacht und versucht, den Ausgleich zu erzielen, stattdessen aber dann das 0:2 kassiert. Dass die erste Niederlage einmal kommt, war uns klar. Jetzt müssen wir eben das Positive daraus ziehen.