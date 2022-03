Interview

vor 33 Min.

Diskuswerferin Antonia Kinzel: „Es motiviert mich, besser zu werden“

Plus Was sich Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau für ihren Trip nach Portugal vornimmt und wie Sie mit der enormen Leistungsdichte in Deutschland umgeht.

Sie haben den Ausscheidungswettkampf der Diskuswerferinnen am Bundesleistungszentrum in Kienbaum gewonnen und werden nun in dieser Disziplin nun als einzige deutsche Starterin der Altersklasse U23 beim Europäischen Werfercup in Leiria in Portugal antreten. War das ein Saisonauftakt nach Wunsch, Frau Kinzel?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .