Interview

05:55 Uhr

Eisbären-Chef Werner Gebauer: „Aufstieg ist mittelfristig ein Ziel“

Plus Was der Vereinschef des ESV Burgau über das Saisonfinale in der Eishockey-Landesliga sagt, wie es weiter geht und warum Trainer Stefan Roth die Eisbären verlässt.

Von Jan Kubica

Die Eisbären haben zum Abschluss der Bayernliga-Aufstiegsrunde ein gutes Eishockey-Spiel geboten und einen 9:4-Heimsieg gegen den ERC Lechbruck gefeiert. Was nehmen Sie als Vorsitzender des ESV Burgau aus dieser Begegnung mit, Herr Gebauer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen