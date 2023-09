Erfolglos, aber zuversichtlich: Was den Trainer des SV Unterknöringen motiviert

Plus Detlef Mayr ist Fußballtrainer des SV Unterknöringen. Der B-Klassist läuft dem Erfolg hinterher. Aber der 57-Jährige ist überzeugt, dass sich das ändern kann.

Einen rabenschwarzen Tag erlebt haben zuletzt die beiden in verschiedenen Gruppen der B-Klasse spielenden Fußballmannschaften des SV Unterknöringen. Die Erste erlitt ein schlimmes 1:8 und die Zweite ein ebenso böses 0:6. Da war doch die Stimmung total am Boden – oder, Herr Mayr?

Detlef Mayr: Klar, bei solchen Resultaten, wie sollte es anders sein? Aber man muss bedenken, dass wir viele Verletzte haben und einige Spieler noch im Urlaub sind.