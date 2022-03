"Es war der größte Heroinfund der Neu-Ulmer Kripo in den vergangenen Jahren"

Plus Die Polizei hatte bei einem Günzburger mehr als ein Kilo der harten Droge sichergestellt. Nun wurde der Mann verurteilt. Welche Rolle spielt Heroin in der Region?

Herr Graf, bei einem Günzburger, der jetzt verurteilt worden ist, hatte die Kripo im vergangenen Jahr mehr als ein Kilo Heroin sichergestellt. Vorausgegangen waren eine Observation und das Abhören seines Telefons. Er dealte damit und nutzte es selbst. Ist diese Menge für einen Fund im Landkreis Günzburg groß oder wie lässt er sich einordnen? Was war die größte Menge, die in den vergangenen Jahren sichergestellt wurde – und wo?



Robert Graf: Bei diesem Fund handelt sich um die größte Heroinsicherstellung der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm der vergangenen Jahre.