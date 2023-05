Interview

OB Jauernig zum Flüchtlingsgipfel: "Ein erbärmliches Schauspiel"

Gerhard Jauernig ärgert sich über das "Geschachere" zwischen Bund und Ländern in der Flüchtlingspolitik. Wenn es so weitergeht, fürchtet er einen Akzeptanzverlust in der Bevölkerung.

Herr Jauernig, Sie sind diese Woche in Berlin – wegen des Flüchtlingsgipfels?



Gerhard Jauernig: Das ist tatsächlich ein zeitlicher Zufall. Der Vorstand des Bayerischen Städtetags, dem ich angehöre, tagt dort. Räumlichkeiten des Bundestags werden dafür zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir einige Gesprächsrunden, zum Beispiel im Kanzleramt mit Staatsministerin Claudia Roth. Und dann in der Bayerischen Vertretung. Am Mittwoch ist außerdem ein Gespräch mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt vorgesehen. Wir möchten eine Reihe von Kommunalthemen ansprechen. Dem schließt sich am Donnerstag die Städtetag-Bezirksversammlung der Schwaben an. Mit schwäbischen Bundestagsabgeordneten der SPD, CSU, FDP und der Grünen sprechen wir über Verkehr, den Bahnausbau, Asyl und Wohnungsbau.

Die Flüchtlingsproblematik wird der kommunale Spitzenverband Städtetag wenige hundert Meter vom Kanzleramt entfernt vermutlich ebenfalls diskutieren. Oder etwa nicht?



Gehard Jauernig: Doch. Es ist ein absolut wichtiges Thema für uns. Die Flüchtlingsbewegungen beschäftigen die Kommunen seit Jahren. Die Lage spitzt sich aktuell zu. Ich habe bereits vor Monaten darauf hingewiesen, dass wir am Limit sind. Es gibt im Landkreis Günzburg keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr. Außer man will wieder den letzten Schritt gehen und Turnhallen belegen und Schulaulen.

