Fünf Tore in einem Spiel: Was die Brüder Holzer vom SV Münsterhausen dazu sagen

Die Brüder Patrick und Marco Holzer spielen schon immer beim SV Münsterhausen. Jetzt erzielten sie fünf Treffer in einer Partie - und haben noch einiges vor.

Überdeutlich 6:0 hat der SV Münsterhausen zuletzt sein Heimspiel der A-Klasse West 1 gegen die TSG Thannhausen II gewonnen. Das Besondere dabei: Fünf der sechs Tore wurden von Patrick und Marco Holzer, einem Brüderpaar, erzielt. Haben Sie so eine familiäre Trefferausbeute in einem Spiel schon mal erlebt?

Patrick Holzer: Nein, es war das erste Mal, dass wir zusammen in einem Spiel so viele Tore geschossen haben. Wir waren beide in der Offensive, die erste Halbzeit lief super und die Tore waren auch toll aufgelegt.

Marco Holzer: So viel ich weiß, gab es das tatsächlich noch nie. In diesem Spiel hat vor allem in der ersten Halbzeit fast alles geklappt. Nach gut einer halben Stunde stand es ja schon 6:0.

Patrick Holzer: Hauptsache, wir gewinnen

Über welche Tore freut man sich mehr – die eigenen oder die des Bruders?

Patrick Holzer: Es ist doch ganz egal, wer die Tore schießt, ob nun wir Brüder oder unsere Mitspieler. Hauptsache, wir gewinnen.

Marco Holzer: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich über die Tore meines Bruders mehr freue. Ich lege lieber auf. Aber wenn ich mal treffe, wie gegen Thannhausen, freut es mich natürlich auch. Am Ende ist das Wichtigste der Sieg.

Wo sehen Sie die Stärken des Bruders?

Marco Holzer: Patrick ist stark im Spiel eins gegen eins und er ist super schnell.

Patrick Holzer: Er ist sehr zweikampfstark, hat eine gute Technik und die beste Schusstechnik der Mannschaft.

Und die Schwächen?

Patrick Holzer: Er hat zehn Kilo zu viel auf den Rippen, was man in der Endgeschwindigkeit merkt.

Marco Holzer: Er könnte noch mehr Tore schießen oder auflegen, wenn er vor dem Tor immer die richtige Entscheidung – das heißt schießen oder doch noch mal abspielen – treffen würde.

Vom Verteidiger zum Linksaußen

Normalerweise spielen Sie in der Vierer-Abwehrkette, Marco. Diesmal wurden Sie erstmals als Linksaußen aufgeboten. Das hat Ihnen offenbar richtig Spaß gemacht.

Marco Holzer: Es haben zwei Offensivleute gefehlt und da hat man mich nach vorne beordert. Schließlich habe ich in der Jugend schon in der Offensive gespielt. Ja, natürlich hat es Spaß gemacht. Gerne wäre ich aber als Angreifer noch etwas fitter und damit auch schneller.

Ihr Fußball-Abteilungsleiter Matthias Veit sagt, Sie seien beide hundertprozentige Münsterhauser. Können Sie diese Worte bestätigen?

Patrick Holzer: Ja, zu hundert Prozent. Seit der G-Jugend spielen wir im Trikot des SV Münsterhausen.

Marco Holzer: Da kann ich der Aussage meines Bruders nur zustimmen. Ich habe in meinem Leben noch nie woanders gespielt und daran wird sich auch nichts ändern, zumal ich auch noch als Jugendleiter tätig bin.

Aber Sie, Patrick, haben doch in der zurückliegenden Saison insgesamt 20 Tore geschossen und damit zumindest dem Vernehmen nach das Interesse bei anderen Vereinen geweckt. Stimmt es, dass Sie Anfragen auch aus höheren Spielklassen vorliegen hatten?

Patrick Holzer: Ja, in der Sommerpause 2023 haben ein paar höherklassig spielende Vereine angefragt. Auf der einen Seite reizt das schon etwas, aber weitaus größer ist der Reiz, mit dem Bruder und den anderen Mannschaftskameraden etwas zu erreichen und nach oben zu kommen.

Was die Jungs vom Vater geerbt haben

Ihr Vater Gerhard war viele Jahre Stammspieler und Leistungsträger beim SV Münsterhausen. Welche Vorzüge haben Sie von ihm geerbt?

Patrick Holzer: Was mich betrifft, ist es der harte Schuss. Zweikampfstärke und eisernen Wille hat eher mein Bruder mitbekommen.

Marco Holzer: Auf jeden Fall eisernen Siegeswillen und Emotionen, die im Falle einer Niederlage auch nach dem Spiel noch anhalten.

In der A-Klasse West 1 ist momentan die DJK Breitenthal das Maß aller Dinge. Aber zumindest Platz zwei und die Aufstiegsrelegation sollten für den momentanen Tabellendritten SV Münsterhausen doch eine Option sein, oder?

Patrick Holzer: Unser Ziel ist, so lange wie möglich oben ein Wörtchen mitzureden. In ein oder zwei Jahren muss dann das Ziel Aufstieg heißen.

Marco Holzer: Wir schauen von Spiel zu Spiel und man wird sehen, was rauskommt. Der Aufstieg ist zumindest in dieser Saison noch nicht das feste Ziel, aber wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn es denn so käme.

Tipp: Ein Sieg bei der SG Freihalden/Oberwaldbach ist möglich

Als nächste Aufgabe steht das Gastspiel beim derzeitigen Tabellensechsten SG Freihalden/Oberwaldbach auf dem Programm. Wie lautet Ihre Prognose?

Marco Holzer: Wir haben uns zwar gegen Freihalden immer schwer getan, aber wir sind zurzeit in einem Flow und wenn wir unsere Leistung abrufen, sollte ein 2:0-Sieg drin sein.

Patrick Holzer: Wir haben momentan einen guten Lauf und spielerisch in den vergangenen Wochen erkennbare Fortschritte gemacht. Ja, ich glaube auch: Ein 2:0-Auswärtserfolg ist möglich.