"Für Nahrungsmittelproduktion fällt immer mehr Fläche weg"

Plus Wegen des Kriegs kann die Ukraine kaum Feldfrüchte exportieren. Gleichzeitig werden im Kreis Günzburg viele Felder bebaut. Der Bauernverband-Kreisobmann erklärt die Lage.

Von Christian Kirstges

Herr Bissinger, die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas. Durch den Krieg dort wird vor gravierenden negativen Folgen für die Ernährung auf der ganzen Welt gewarnt, vor stark steigenden Preisen gerade für Weizen und andere Rohstoffe. Russland wiederum hat angekündigt, den Export von Getreide einzuschränken. Wie schätzen Sie als Bauernverband dies ein?



Stephan Bissinger: Aktuell kommt es bereits zu Versorgungsengpässen weltweit, vor allem durch unterbrochene Lieferketten. Das Warenangebot hat sich eigentlich noch nicht stark verändert, aber das für den Export geplante Getreide kommt nicht mehr aus der Ukraine heraus. Für die kommende Ernte und damit die globale Versorgungssicherheit sind die nächsten Wochen entscheidend. Falls die Landwirte in der Ukraine ihre Felder dann nicht mit Mais bestellen können und zum Beispiel den Weizen nicht termingerecht düngen, wird diese Menge an Nahrungsmitteln im Sommer einfach fehlen. Während in der EU keine allgemeine Versorgungskrise bei Lebensmitteln zu erwarten ist, ist dies für ärmere, auf umfangreiche Importe von zum Beispiel Getreide angewiesene Länder wie Nordafrika, die Türkei und Asien zu befürchten.

