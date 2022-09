Interview

18:00 Uhr

"Für viele ist es ein großer Traum, dass die AfD verschwinden wird"

Plus Der stellvertretende Parteivorsitzende und Landtagsabgeordnete Gerd Mannes aus Riedheim hält die Beobachtung der Bayern-AfD durch den Verfassungsschutz für politisch motiviert.

Von Till Hofmann

Am Donnerstag stellt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann den Verfassungsschutzbericht vor. Durchgesickert ist bereits, dass die AfD in Bayern als Gesamtpartei vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Hat Sie das überrascht?



Gerd Mannes: Nein. Denn man muss folgendes betrachten: Vor einigen Tagen ist in Hessen die Entscheidung getroffen worden, dass der Verfassungsschutz die Landes-AfD beobachten soll, Ende Juli in Baden-Württemberg. Das scheint eine abgestimmte Vorgehensweise der dafür zuständigen Innenministerien zu sein.

