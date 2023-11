Interview

18:00 Uhr

Günzburger Landrat: "Müssen uns darauf einstellen, Turnhallen zu belegen"

Landrat Hans Reichhart bei einem Termin vor rund einem Jahr, als ukrainische Kriegsflüchtlinge in Wohncontainern in Bubesheim aufgenommen wurden. Inzwischen kommen die Geflüchteten kaum noch aus der Ukraine.

Plus Während "Berlin Phantomdiskussionen führt", kippt im Kreis Günzburg die Stimmung wegen der Flüchtlingszahlen. Landrat Reichhart wählt im Interview klare Worte.

Von Sophia Huber

Herr Reichhart, kürzlich haben Sie im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung benannt, wer in den Landkreis Günzburg flüchtet: Primär beantragen junge alleinreisende Männer aus dem Mittleren und Nahen Osten Asyl. Anfang des Jahres hätten Sie das nicht so direkt gesagt.



Landrat Hans Reichhart: Weil es bisher nicht so war. Anfang 2023 kamen noch verstärkt Menschen aus der Ukraine zu uns, inzwischen gar keine mehr, sondern wieder aus dem klassischen Asylbereich. In den vergangenen Monaten waren es junge Männer aus Syrien, Ghana, Gambia aber auch der Türkei, die hier im Landkreis angekommen sind. Ganz aktuell sind es verstärkt türkische Familien.

Hans Reichhart, Landrat des Kreises Günzburg, mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko und dem ehemaligen Premierminister Sloweniens bei einem Besuch in der Ukraine im Frühjahr 2023. Foto: Sammlung Reichhart

Warum denn aus der Türkei?



Reichhart: Das ist eine berechtigte Frage. Meine Vermutung ist, dass einige nach dem Erdbeben in diesem Jahr visafrei eingereist sind und nun bleiben möchten. Ich tue mir auch schwer, eine schlüssige Erklärung zu finden. Klar ist aber: Wir suchen uns nicht aus, wer kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen