vor 56 Min.

Handel in Burgau: Was sie anders machen als andere Städte

Während in anderen Gemeinden Geschäftsaufgaben im Vordergrund stehen, gibt es in Burgau auch noch Eröffnungen.

Plus Harald Dalm und Michael Hackenberg sprechen darüber, wie es ihnen gelungen ist, mehrere neue Geschäfte nach Burgau zu holen. Und wo die nächste Eröffnung ansteht.

Von Christian Kirstges

Herr Dalm, Herr Hackenberg, während in anderen Städten im Landkreis Günzburg die Leerstände zunehmen, haben Sie es in den vergangenen Monaten geschafft, als Vorsitzender und Stellvertreter des Handels- und Gewerbevereins (HGV) mehrere Geschäfte nach Burgau zu bringen. Wie haben Sie das gemacht?



Harald Dalm: Während sich andere Städte mit Marketingkampagnen beschäftigen, versuchen wir einfach, etwas anzupacken. Wir haben uns ein kleines Netzwerk aufgebaut. Natürlich funktioniert nicht alles, was wir vorhaben, aber in der Summe haben wir im letzten Jahr vieles wiederbelebt.

