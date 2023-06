Interview

18:00 Uhr

Heidenheim-Coach Frank Schmidt: "Wir werden Grenzen wieder verschieben"

Ein erhebender Augenblick: Frank Schmidt jubelt nach dem aufreibenden Spiel in Regensburg am letzten Spieltag der vergangenen Saison über den Aufstieg in die Bundesliga.

Plus "Unkaputtbar" heißt das Buch des Heidenheimer Kulttrainers Frank Schmidt. Über die bevorstehende Saison des Bundesliga-Aufsteigers und lebensgefährlichen Leichtsinn.

Von Till Hofmann

Hallo Herr Schmidt, wie geht es Ihnen?



Frank Schmidt: Gut, danke. Das Buch ist ja geschrieben, meine Gedanken sind jetzt hauptsächlich bei der Mannschaft. Die kommt nächste Woche zusammen. Ich denke viel über unsere Situation nach. Wir waren neun Jahre in der zweiten Liga. Jetzt kommt etwas Neues, die Bundesliga. Darauf müssen wir gut vorbereitet sein.

Sie sind seit 2007 Trainer des 1. FC Heidenheim – und damit der dienstälteste im Profibereich. Was bedeutet Ihnen das?



Frank Schmidt: In der Tat bin ich der dienstälteste von allen aktuell tätigen Trainern. Aber mir ist das gar nicht so wichtig. Ich lebe weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in Gegenwart. Das 15-jährige Jubiläum meiner Trainertätigkeit in Heidenheim wurde im September des vergangenen Jahres auf den Rängen gefeiert. Klar war das eine besondere Ehre für mich. Die Choreo unserer Fans dazu war großartig. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass uns das vom eigentlich Wichtigen im Spiel damals an diesem Tag gegen Kaiserslautern ein Stück weit abgelenkt hat. 2:2 ist es ausgegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen