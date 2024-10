Herr Jonas, am kommenden Sonntag treten Sie in Günzburg auf. Das Forum am Hofgarten ist nahezu ausverkauft. Hebt das bei Ihnen die Vorfreude auf Ihr Gastspiel?

BRUNO JONAS: Ich freu‘ mich immer über die positive Resonanz meines Publikums und vor allem dann, wenn die Pointen so verstanden werden, wie ich es beabsichtige.

Claudia Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bruno Jonas Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Politik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis