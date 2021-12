Interview

17:30 Uhr

Klinikseelsorger: "Jeden Tag aufs Neue ringt man darum, wie es weitergeht"

Seelsorger der Kreisklinik und des BKH Günzburg in der evangelischen Kirche auf dem Klinikgelände: (von rechts) Marit Hole, Pfarrerin Ulrike Berlin und Pfarrer Max Ziegler.

Plus Die Corona-Pandemie belastet das Personal in den Kliniken im Kreis Günzburg stark. Die Geistlichen wollen für sie, aber auch für Patienten und Angehörige da sein.

Von Christian Kirstges

Seit fast zwei Jahren sind wir in der Corona-Pandemie, gerade die Krankenhäuser stehen unter Dauerdruck. Was bewegt die Menschen hier?



Ulrike Berlin: Wir haben jetzt den absoluten Höhepunkt, noch nie war die Situation so belastend für die Mitarbeiter*innen angesichts der stark gestiegenen Patientenzahlen. Ich spüre bei ihnen die totale Erschöpfung, und bin sehr beeindruckt, mit wie viel Engagement und Zugewandtheit sie sich weiterhin um die Patient*innen kümmern.

