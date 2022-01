Interview

Kripo-Chef Graf: "Gute Technik würde uns helfen, Täter eher zu ermitteln"

Plus Jahre nach einem Überfall in Burgau - der Alarm hatte nicht funktioniert - wurde der Täter verurteilt. Ein Gespräch über späte Erfolge und was die Arbeit erschwert.

Von Christian Kirstges

Herr Graf, fast neun Jahre nach der Tat ist nun ein Mann vom Günzburger Amtsgericht verurteilt worden, der damals die Spielothek "Zock In" in Burgau überfallen hatte. Wie zufrieden macht es einen Polizisten, erst recht einen Kripo-Beamten, wenn ein solcher Fall doch noch abgeschlossen werden kann?



Robert Graf: Das macht einen Kriminalermittler sehr stolz. Wenn nicht aktuell weiterhin eine Gefahr vom Tatverdächtigen ausgeht, ist es ihm eigentlich wurscht, wann ein Täter der gerechten Strafe zugeführt wird. Repression ist auch Prävention. Es soll zeigen, dass man nicht ungestraft davonkommt.

