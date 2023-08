"Man merkt, dass man vor einer Bademeisterin keinen Respekt mehr hat"

Plus Bianka Scherle ist Bademeisterin im Freibad Ichenhausen. Heuer brennen Badegästen häufiger Sicherungen durch. Warum Respekt fehlt und es trotzdem ein Traumjob bleibt.

Seit ein paar Tagen sind Sommerferien. Eigentlich müssten jetzt die Großkampftage für Sie beginnen. Aber hier ist heute nicht viel los. Zu kalt, zu windig, zu regnerisch. Wie ist das für Sie als Bademeisterin?



Bianka Scherle: Stimmt, seit zwei Wochen haben wir eine Durststrecke. Für die Badegäste ist das nicht lustig. Aber für uns als Personal ist es eigentlich gut, wir können mal nach den Hitzetagen durchschnaufen. Außerdem können wir das Wetter nicht ändern. Schlechtes Wetter ist etwas, woran ich nicht schuld bin.

Gibt man Ihnen etwa dafür die Schuld?



Scherle: Nein, aber heutzutage wird man ja schnell für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Zum Glück leben wir hier noch in einer heilen Welt, Ichenhausen ist eine kleine Stadt, das Freibad ist familiär. In anderen Freibädern geht es ganz anders zu. Aber man merkt auch hier, dass die Gewaltbereitschaft gestiegen ist, dass man vor einer Bademeisterin keinen Respekt mehr hat.