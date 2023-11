Interview

17:55 Uhr

Marko Ebersbach will mit Rettenbach „immer 90 Minuten zu Null spielen“

Plus Beim FC Reflexa Rettenbach liegt der Schlüssel zum Erfolg in einer stabilen Abwehr. Trainer Marko Ebersbach ist aber eine Sache wichtiger als der Sieg.

Von Alois Thoma Artikel anhören Shape

Wenn Sie auf die nächsten Fußballspiele des FC Reflexa Rettenbach in der A-Klasse West 2 und in der B-Klasse West 1 schauen: Würden Sie als Trainer da die Bezeichnung „Großkampftag“ als angemessen bezeichnen, Herr Ebersbach?

Marco Ebersbach: Keineswegs, schließlich sind wir in beiden Spielgruppen derzeit Zweiter und erwarten jetzt die Mannschaften des TV Gundelfingen. Die sind in der A-Klasse Spitzenreiter und in der B-Klasse Vierter. Leider haben wir zur Zeit Verletzungspech. Aber das müssen wir versuchen, zu kompensieren, Und wir werden deshalb nicht jammern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen