Merlin-Chef O'Neil über das Legoland Günzburg: "Da kommt noch so viel!"

Der Freizeitpark Legoland Deutschland Resort in Günzburg hatte am 12. Juli 2023 hohen Besuch: Merlin-CEO Scott O'Neil besichtigte den Park im 22. Jahr seines Bestehens.

Plus Scott O'Neil, neuer CEO von Merlin Entertainments, erklärt, wie der Legoland-Standort in Günzburg weiterentwickelt werden soll und wie Corona das Freizeitverhalten verändert hat.

Von Michael Lindner

Herr O'Neil, das Legoland Günzburg gibt es seit 2002 und ist weltweit immer wieder Vorreiter – sei es mit dem ersten Feriendorf, der Flügelachterbahn oder der Legoland-Parade. Auf was dürfen sich die Besucher in den nächsten Jahren freuen?



Scott O'Neil: Merlin sieht großes Wachstumspotenzial im Legoland Günzburg und wir sind bestrebt, den Park ständig zu verbessern und zu erweitern. Dies wird durch unsere beträchtlichen Investitionen in den letzten Jahren deutlich, die erstaunliche neue Attraktionen und Erlebnisse bieten, einschließlich der Erweiterung des Legoland-Feriendorfes und der Erweiterung auf elf Themenbereiche mit der Eröffnung von Lego Mythica Anfang dieses Jahres. Wir sind wirklich gespannt auf Günzburg, denn da kommt noch so viel!

Was genau?



O'Neil: Unser neuer Peppa Pig Park, der erste auf dem europäischen Festland, eröffnet nächstes Jahr und wird nur wenige Schritte vom Legoland-Deutschland-Tor entfernt sein. Die neue Attraktion, die mit unseren Partnern bei Hasbro entwickelt wurde, wird das Angebot des Resorts weiter erweitern und es uns ermöglichen, ein noch breiteres Publikum anzusprechen, insbesondere jüngere Kinder, die Fans der beliebten Peppa-Pig-Serie sind. Im Legoland Florida haben wir das gleiche Angebot und es erfreut sich bei Familien großer Beliebtheit.

