Rams oder Bengals? Wen Tobias Mall aus Leipheim im Super Bowl vorne sieht

Plus Tobias Mall aus Leipheim spielt American Football bei den Neu-Ulm Spartans. Welche Mannschaft er im Super Bowl vorne sieht und warum Tom Brady ein Vorbild für ihn ist.

Die Favoriten hat’s im Halbfinale erwischt, der Titelverteidiger musste bereits im Viertelfinale die Segel streichen. Es kommt also zur Begegnung zweier Außenseiter, wenn in der Nacht zum 14. Februar deutscher Zeit das Endspiel um die US-amerikanische Meisterschaft im American Football steigt. Zum Super Bowl erwarten die Los Angeles Rams im eigenen Stadion die Cincinnati Bengals. Ist das ein würdiges Finale – oder hätten Sie sich andere Teams im Endspiel gewünscht, Herr Mall?