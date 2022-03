Interview

05:56 Uhr

SpVgg Kleinkötz gegen VfL Großkötz: "Diese Derbys sind die Höhepunkte"

Plus In der Jugend der SG Kötz haben sie zusammen Fußball gespielt, nun treffen Maximilian Quenzer (VfL Großkötz) und Kristian Pfeiffer (SpVgg Kleinkötz) aufeinander.

Von Alois Thoma

Herr Pfeiffer, Herr Quenzer, vor vier Jahren waren Sie als Jugendfußballer Mannschaftskameraden in der Nachwuchs-Spielgemeinschaft der beiden Vereine. An diesem 13. März steht bei den Männern das Derby SpVgg Kleinkötz gegen VfL Großkötz an – und in diesem Spiel der Kreisklasse West 2 sind Sie nun Kontrahenten. Mit welchen Gefühlen geht man in so ein Spiel?

