Interview

vor 51 Min.

Wenn sich Malerei und klassische Musik die Hand reichen

Plus Susanne Steinle und Malerin Albertine Holler: unterschiedliche Künstlerinnen mit einem gemeinsamen Projekt. Sie sprechen über eine Fusion, die alle Sinne anspricht.

Von Ralf Gengnagel

Sie sind zwei Künstlerinnen mit verschiedenen Leidenschaften. Beim Konzert "Susanne Steinle und Freunde" am 20. April in der Kapuziner-Halle in Burgau erwartet das Publikum Konzert und Vernissage in einem. Warum glauben Sie, dass klassische Musik und bildende Kunst eine symbiotische Beziehung eingehen können?



Susanne Steinle: Beziehung ist schön gesagt. Ich glaube, dass Kunst und Musik in so einem Projekt wunderbar zusammenkommen können, sich die Hand reichen und eines werden. Das Publikum darf sich am 20. April ab 20 Uhr in der Kapuziner-Halle berühren lassen vom Zusammenspiel dieser wunderbaren Kunstarten.

Albertine Holler: Genau. Der Klang der Musik geht tief in die Seele und wirkt auch bei geschlossenen Augen. Malerei wird ausschließlich greifbar, wenn die Augen offen sind. Beides in Symbiose kann aber noch einmal ganz anders faszinieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen