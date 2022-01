Ludo-Fact-Chef: "Wir wollen irgendwann komplett klimaneutrale Produkte herstellen"

Plus Fabian Walz, Geschäftsführer der Jettinger Firma Ludo Fact, will mit digitalen Puzzles ein neues Geschäftsfeld etablieren. Sein größtes Ziel ist aber Nachhaltigkeit.

Herr Walz, die Firma Ludo Fact ist bekannt als Brettspiel- und Puzzleproduzent. Und das seit 25 Jahren. Seit einiger Zeit produziert das Unternehmen die Puzzles aber nicht mehr nur klassisch analog, sondern digital. Wie kam es denn dazu?



Fabian Walz: Wir haben 2017 eine Digitaldruckerei in Gomaringen übernommen und damit auch das Geschäftsfeld Fotobücher und Fotokalender. Wir haben uns gefragt, was es für Schnittmengen zu unserem eigentlichen Kerngeschäft gibt. Daraus ist dann die Idee gewachsen, Puzzles-on-Demand (auf Bestellung, Anmerkung der Redaktion) zu machen. Das heißt, ein Puzzle wird erst produziert, wenn der Kunde es online bestellt hat. Im Nachhinein wäre es schön gewesen, wenn wir mit diesem Thema schon auf dem Markt gewesen wären, als 2020 die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Da waren innerhalb kurzer Zeit alle klassischen Händler mit Puzzles ausverkauft. Da hätten wir diese Lücke perfekt füllen können. Stattdessen hat uns die Corona-Krise im Bereich Digitaldruck total getroffen, wir hatten ab April 2020 Umsatzeinbußen von 80 Prozent. Der Bereich Hochzeitszeitungen, Einladungs- oder Dankeskarten ist uns ja von heute auf morgen weggebrochen. Erst da haben wir das Thema Puzzles-on-Demand forciert. Während wir im klassischen Geschäft erst bei einer Stückzahl von 1000 anfangen, konnten wir im Bereich Digitaldruck plötzlich auch schon Kleinaufträge bis hin zu einem Stück Produktionen abdecken.