Der Schorsch und sein ganz persönlicher Jahresrückblick

Plus Der Schorsch hat jeden Monat seine Kolumne. Zum Jahreswechsel hat er sich verschärft auf den Hosenboden gesetzt und überlegt, was war. Das Ergebnis gibt's sogar auf Hochdeutsch!

2022 war für viele wohl eher ein Jahr zum Vergessen als ein Jahr zum Zurückblicken. Nach dem Motto: Gaspreisdeckel darauf und weiter …, aber mal ganz ehrlich: Was können diese 365 Tage dafür, was wir aus ihnen gemacht haben?