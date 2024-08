27-jähriger Bulgare nach Zollkontrolle verhaftet

Im Rahmen einer Zollkontrolle eines 27-jährigen Bulgaren am Sonntagnachmittag auf der A8-Rastanlage Burgauer See stellten die Zollfahnder fest, dass gegen den Bulgaren ein Vorführhaftbefehl vorlag, da er nicht zu einer terminierten Gerichtsverhandlung erschienen ist. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg verhafteten den Mann deshalb und brachten ihn bis zum Montag in einer Zelle unter. Von dort aus erfolgt eine Vorführung beim zuständigen Haftrichter, welcher über das weitere Vorgehen entscheidet. (AZ)

