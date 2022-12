Unbekannter stiehlt Kinderfahrrad in Jettingen-Scheppach

Die Polizei sucht nach einem Dieb, der aus einem Schuppen in Jettingen-Scheppach ein Kinderfahrrad gestohlen hat.

Irgendwann zwischen dem 19. November und dem 3. Dezember entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem nicht versperrten Schuppen in der Talbachstraße in Jettingen-Scheppach ein blaues Kinderfahrrad im Wert von 439 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)