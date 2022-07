Abrechnungsbetrug während Corona? Jettinger Firmenchef vor Gericht

Plus Knapp 20.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge soll ein Chef einer Firma aus Jettingen nicht an die Krankenkassen gezahlt haben. Das Verfahren wird eingestellt.

Es war für viele Betriebe eine ungewohnte und unsichere Zeit im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020. Auf einmal sollte man von zu Hause aus arbeiten, musste Telefonumleitungen einstellen oder Laptops oder andere Geräte für die Homeoffice-Zeit organisieren. Und in vielen Firmen herrschte auch Chaos. Aber ist das eine Rechtfertigung für steuerliche Ungereimtheiten?