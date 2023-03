Jettingen

Für sie bedeutet jede Berührung großen Schmerz

Michaela Untersehr leidet an der unheilbaren neurologischen Erkrankung CRPS. Bereits sanfte Berührungen verursachen Blasen und später Nekrosen in ihrem Gewebe.

Plus Michaela Untersehr aus Jettingen leidet seit einem Treppensturz an einer seltenen unheilbaren Nervenerkrankung. Bei Wind kann sie nicht einmal das Haus verlassen.

Unzählige Male war sie die Treppe mit den etwas unregelmäßigen Stufen bereits rauf- und runtergegangen. So oft, dass sie dem Weg aus ihrer Wohnung hinaus nicht einmal mehr einen gesonderten Gedanken schenkte. Es war wie Schuhe binden. Nach kurzer Zeit denkt man nicht mehr darüber nach, welche Schlaufe in welche Öse gehört oder welcher Schritt welchem folgt. Am 16. Dezember 2013 ist es jedoch anders. In der Mitte der Treppe fällt Michaela Untersehr nach vorn. Es ist der Anfang eines unvorhersehbaren Leidenswegs, der Beginn eines mittlerweile neunjährigen Kampfes mit dem – und für das Leben.

