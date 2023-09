Falscher Polizeibeamte versucht, Senior zu betrügen

Die Enkelin hätte einen Unfall gehabt und sei in Untersuchungshaft: Mit dieser Lügengeschichte versuchten Betrüger, einen 86-Jährigen um Geld zu bringen.

Von einem vermeintlichen Polizeibeamten ist ein Senior am Dienstagnachmittag in Jettingen angerufen worden. Der angebliche Beamte behauptete, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall gehabt habe. Damit sie nicht in Untersuchungshaft genommen werde, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Zur Untermauerung der Geschichte hat der vorgebliche Polizeibeamte das Telefonat an einen vorgeblichen Staatsanwalt und einen Rechtsanwalt übergeben. Der 86-Jährige zweifelte jedoch an der Geschichte und rief seinen Sohn an. Dieser erkannte den Betrugsversuch und verhinderte so, dass ein finanzieller Schaden eintrat. (AZ)