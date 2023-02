Faschingsfinale in Jettingen: Die Burkhardia kehrt zurück und kehrt aus

Plus Bei bestem Wetter feierte die Burkhardia den Höhepunkt der Jettinger Fasnacht. Von Tradition bis zum modernen Nebelspiel war den Besuchenden alles geboten.

Bereits Stunden vor dem Umzug am Faschingsdienstag schallte der Ruf "Narrade Juhu" durch Jettingen. Für die Marktgemeinde gab es einiges zu feiern: Die Fasnacht jährte sich zum 375. Mal, die Faschingsgesellschaft Burkhardia feierte ihr 33-jähriges Bestehen und 200 Jahre gibt es bereits die Fahnenübergabe. "Daher lautet unser Motto nach zwei Jahren Pause: Jetzt erst recht!", sagte der Präsident der Burkhardia, Max Behrendt.