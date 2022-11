Freilaufendes Pferd beschädigt zwei Autos in Jettingen

Ein Pferd entweicht aus einer Koppel in Jettingen. Es stößt mit gleich zwei Autos zusammen.

Am Sonntagnachmittag konnte ein Pferd aus bisher unbekannter Ursache aus einer Koppel in Jettingen entweichen. Das Tier ließ sich zunächst nicht einfangen. Gegen 18.30 Uhr war es zwischen Jettingen und Burtenbach unterwegs. Dort kollidierte es nacheinander mit zwei Fahrzeugen, wobei jeweils die Außenspiegel abgerissen wurden. Nach dem zweiten Unfall konnte das Pferd eingefangen werden, es war augenscheinlich nicht verletzt, der Sachschaden an den beiden Autos beträgt insgesamt 400 Euro. (AZ)