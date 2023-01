Fußgänger wird von Auto bei Unfall in Jettingen schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat beim Ausparken in Jettingen einen 71-jährigen Fußgänger übersehen. Der Mann erlitt durch den Sturz Kopfverletzungen.

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger hat sich am Mittwochabend in Jettingen ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr laut Bericht der Burgauer Polizei eine 63-Jährige mit ihrem Pkw aus dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße in Jettingen aus. Sie bog nach links in Richtung Burtenbach ein und übersah den 71-jährigen Fußgänger, der laut Polizeibericht gerade die Hauptstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß und den darauffolgenden Sturz erlitt der 71-Jährige Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht. (AZ)