Herunterfallendes Verkehrsschild verursacht Schaden im A8-Verkehr

Nach einem Unfall auf der A8 wollten sich die Beteiligten zur Unfallaufnahme am Rastpark in Jettingen treffen, doch einer kam nicht. Die Polizei ermittelt.

Eigentlich waren sich die Unfallbeteiligten einig, doch dann überlegte es sich der unbekannte Fahrer des Lkw/Anhänger-Gespannes anders. Er und eine Autofahrerin wollten sich laut Bericht der Polizei am Freitagvormittag zur Unfallaufnahme am Eurorastpark in Jettingen treffen. Zuvor war die 43-jährige Pkw-Fahrerin über ein Verkehrszeichen gefahren, welches vom Anhänger des vorausfahrenden Gespannes gefallen und auf der Fahrbahn liegen geblieben war. Das Schild wurde dann beim Überfahren aufgewirbelt und hatte einen Schaden von geschätzt 1500 Euro verursacht. Der Beifahrer der Geschädigten nahm mit dem Fahrer des verursachenden Gespannes Kontakt auf und man einigte sich darauf, sich außerhalb der Autobahn zu treffen. Die Streife der Verkehrspolizei Günzburg konnte jedoch nur die Geschädigte antreffen. Wohin der Verursacher nach dem Verlassen der Autobahn gefahren war, bleibt nun zu klären. Die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. (AZ)