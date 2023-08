Jettingen: Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall mit Radlerin

Wie es zum Zusammenprall gekommen ist. Und warum die beiden Unfallbeteiligten in Jettingen ihre Personalien nicht ausgetauscht haben.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin ereignete sich am vergangenen Donnerstagabend in Jettingen. Eine bisher unbekannte Autofahrerin wollte aus dem gekiesten Parkplatz, dem ehemaligen Volksfestgelände, in die Wettenhauser Straße ausfahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, auf dem Radweg ortseinwärts fahrende 27-Jährige. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin. Da sie scheinbar unverletzt war, wurde die Polizei nicht hinzugezogen und die Personalien wurden nicht ausgetauscht. Im Nachgang musste die Geschädigte ein Krankenhaus aufsuchen, da sie Schmerzen bekam. Sachschaden am Fahrrad entstand nicht. Die beteiligte Autofahrerin, nach dem Angaben der Geschädigten soll es sich um eine etwa 50-jährige Frau handeln, oder unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefonnummer 08222/96900 melden. (AZ)