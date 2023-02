Jettingen: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Autofahrer übersieht einen 19 Jahre alten E-Biker in Jettingen, beim Unfall wird der Radfahrer verletzt.

Infolge eines Verkehrsunfalls in Jettingen hat sich am Freitagmorgen ein Radfahrer verletzt. Gegen 5.20 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in nördlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Bischofstraße einbiegen. Er übersah dabei einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden 19 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Beim Zusammenstoß von Auto und E-Bike verletzte sich der Radfahrer leicht, der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. (AZ)