Jugendliche beschädigen Wahlplakate in Jettingen

Kurz nachdem die ersten Wahlplakate im Landkreis aufgehängt wurden, werden auch schon die ersten Beschädigungen angezeigt.

Ein aufmerksamer Anwohner hat die Beamten der Polizeiinspektion Burgau am Donnerstag gegen 23 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere Jugendliche Wahlplakate beschädigen würden. Die beiden Plakate waren in der Hauptstraße in Jettingen auf Höhe der Hausnummern 44 und 60 angebracht. Ein Plakat wurde mit einem Spruch beschmiert, das andere mit einem Antifa-Aufkleber beklebt. Weitere Plakate derselben oder anderer Parteien wurden nicht beschädigt. Bei einer Absuche der Umgebung konnten die Verursacher nicht festgestellt werden. Der Schaden an den beiden Plakaten konnte noch nicht beziffert werden. (AZ)