Massiv beschädigt: Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter einen im Buchenweg (Jettingen-Scheppach) geparkten Pkw beschädigt. Laut Polizeibericht wurde das am Straßenrand abgestellte Fahrzeug nahezu rundum zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Bereits in der Vergangenheit wurde dasselbe Fahrzeug an der gleichen Stelle durch einen Fußtritt beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)

