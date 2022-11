Mindelbrücke in Jettingen weist Schäden auf - mit Folgen

Eine Sonderprüfung zeigt: Die Mindelbrücke in Jettingen ist beschädigt und muss für den Lkw-Verkehr gesperrt werden. Doch das ist nur eine Maßnahme.

Bei einer Bauwerksprüfung aus besonderem Anlass wurden bei der Mindelbrücke in Jettingen Schäden festgestellt, die eine sofortige Sperrung des Brückenbauwerks für den Lkw-Verkehr ab 3,5 Tonnen erfordert. Linienbusse dürfen die Brücke weiterhin befahren. Zudem muss die Mindelbrücke auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen werden ab Mittwoch, 16. November, eingerichtet.

Bei dem Abbruch einer Brücke in der Stadt Brandenburg an der Havel wurden Schäden am eingebauten Spannstahl festgestellt, die eine bisher nicht bekannte Schadensursache vermuten lassen. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat daraufhin die Länder aufgefordert, Brücken, die im gleichen Bauverfahren hergestellt wurden, einer Sonderprüfung zu unterziehen und entsprechende Spannstahlproben zu entnehmen. Eine der wenigen betroffenen Brücken im Freistaat Bayern ist die einfeldrige Mindelbrücke in Jettingen aus dem Baujahr 1951.

Starke Korrosionserscheinungen an der Mindelbrücke in Jettingen

Die Ergebnisse der vom Staatlichen Bauamt Krumbach beauftragten Untersuchungen liegen nun vor. So wurden an der Spannstahlbewehrung starke Korrosionserscheinungen mit einsetzender Querschnittsschwächung festgestellt. Diese Schäden betreffen innenliegende Konstruktionsteile des Bauwerkes und sind äußerlich nicht erkennbar. Eine Instandsetzung der geschädigten Bauteile ist laut Pressemitteilung nicht möglich. Das rund 70 Jahre alte Brückenbauwerk muss deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Jürgen Gleixner vom Staatlichen Bauamt in Krumbach betont, dass es schon vor dieser Prüfung vorgesehen war, die Mindelbrücke zu ersetzen - wenn auch langfristig. Da die normalen Prüfungen immer positiv ausgefallen waren, sei die Dringlichkeit nicht gegeben gewesen. Das hat sich durch die Sonderprüfung geändert. Gleixner erklärt zudem, warum Lininenbusse die Brücke noch befahren dürfen, Lkw über 3,5 Tonnen allerdings nicht mehr. "Jede Fahrt, vor allem von schweren Fahrzeugen wie Lastwagen, schädigt das Bauwerk, das ist ganz normal." Man kann Ausnahmen von einem Verbot machen, so sei der ÖPNV-Anteil nur sehr gering im Vergleich zum Lkw-Verkehr. "Das kann man noch zulassen und vertreten", sagt Gleixner. Zudem wird die Fahrbahn verengt, sodass die Brücke nur in einer Richtung gleichzeitig überquert werden kann. Die Vorfahrtregelung erfolgt über eine Beschilderung, ferner gilt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern.

Durch die vorgesehenen Maßnahmen kann die Befahrung des bestehenden Bauwerkes für den Straßenverkehr bis zur Erneuerung gewährleistet werden. Die Mindelbrücke wird bis dahin vom Staatlichen Bauamt Krumbach fortlaufend überwacht.

Umleitung erfolgt in Absprache mit Polizei und Landratsamt Günzburg

Die Umleitung für den Lkw-Verkehr erfolgt in Abstimmung mit dem Markt Jettingen, dem Landratsamt Günzburg und der Polizei ab dem Kreisverkehrsplatz westlich von Jettingen in Richtung Norden (Fahrtrichtung A8) über die Staatsstraße ST2025 (Umgehungsstraße Jettingen), die Messerschmittstraße und die Hauptstraße in Richtung Süden bis zur Kreisstraße GZ17 und umgekehrt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. (mili, AZ)