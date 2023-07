Nach der Flut in Jettingen: Umweltminister schaut sich Schaden an

Nach der Überflutung der Hammerschmied-Siedlung im Oktober 2022 machen sich Politiker vor Ort ein Bild. Eine solche Situation dürfe sich nicht mehr wiederholen.

Am 3. Oktober 2022 stand die Jettinger Hammerschmied-Siedlung unter Wasser. Mehr als 40 Haushalte waren von der Überflutung betroffen. Nicht geöffnete Schützentafeln an der nahegelegenen Kraftwerksanlage hatten seinerzeit die Mindel über ihre Ufer treten lassen. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

35 Bilder So schlimm sieht es nach der Überschwemmung in Jettingen aus Foto: Bernhard Weizenegger

Auf Einladung von Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm machten sich Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz und Abgeordneter Fabian Mehring, der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Landtag, von den Örtlichkeiten und anhand von Fotomaterial von dem damaligen Vorfall ein Bild. Auch Vertreter des Wasserwirtschaftsamts und des Landratsamtes waren beim Termin dabei. Für Bürgermeister Böhm ist klar: Eine solche Situation wie damals dürfe sich nie mehr wiederholen.

Bürgermeister fordert Funktionsprüfungen für Wehr in Jettingen

Weiter fordert Böhm für solche Anlagen grundsätzlich und in regelmäßig wiederkehrenden Abständen Funktionsprüfungen durch einen unabhängigen Sachverständigen. Bedauerlich sei für ihn, dass das Verwaltungsgericht Augsburg in seinem Urteil keine Notwendigkeit für das Anordnen einer Nachrüstung der Anlage mit einer automatischen Steuerung gesehen habe. „Für die Sicherheit wäre das extrem wichtig. Die Anliegerinnen und Anlieger sorgen sich nach den entstandenen massiven Schäden um ihre Zukunft“, so Böhm. Nach der Flut war die Hilfe und die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung groß: Privatpersonen, Firmen und Vereine hatten bis Ende März etwa 39.000 Euro auf dem Sonder-Spendenkonto eingezahlt, das an die am schwersten betroffenen Haushalte ausgeschüttet werden sollte.

Bei einem Besuch machte sich Staatsminister Thorsten Glauber ein Bild von den Örtlichkeiten vom entstandenen Schaden nach der Überflutung der Hammerschmiedsiedlung. Rechts daneben: Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm. Foto: Michaela Meier

Das Landratsamt Günzburg hatte sämtliche möglichen Anforderungen an die Betreiber gestellt, auch eine Automatisierung der Anlage. Eine solche ist rechtlich derzeit noch nicht durchsetzbar, eine Alternative wäre eine Erreichbarkeit rund um die Uhr, diese wiederum hatte seinerzeit versagt. Andererseits wäre eine Überwachung von Wehranlagen, beispielsweise durch das Wasserwirtschaftsamt, mit zusätzlichem Personalaufwand und mit noch mehr Bürokratie für alle Wasserkraftwerksbetreiber verbunden. Eigenüberwachung wäre das Naheliegendste. Geschieht das nicht und es kommt zu einem Schaden, bleibt letztlich nur der Weg über eine Klage, so der Bürgermeister. „Wehranlagen müssen funktionieren“, betonte Staatsminister Glauber bei seinem Besuch. Die Beteiligten waren sich einig, dass dies an dem damaligen Tag nicht der Fall gewesen sei. Deshalb müsse nun geprüft werden, inwiefern ein Anspruch auf Ersatz des entstandenen Schadens bestehe. Zuerst solle jedoch das derzeit noch laufende Strafverfahren abgewartet werden.

Am 3. Oktober 2022 wurde die Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach vom Wasser der überlaufenden Mindel überschwemmt. Ursache war wohl ein defektes Wehr. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Bei dem Ortstermin wurde neben der Hammerschmied-, der Bleich- und der Kanalstraße, wo am 3. Oktober 2022 das Wasser stand, auch die landwirtschaftliche Fläche, von der aus die Hammerschmied-Siedlung überflutet wurde, besichtigt. Die Wehranlage selbst befindet sich auf Privatgrund. (AZ, mit bwz)

