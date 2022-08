Rasenmähertraktor und Benzin aus Stadel bei Jettingen gestohlen

Unbekannte Personen brechen in einen Feldstadel zwischen Jettingen und Freihalden ein und stehlen unter anderem einen Rasenmähertraktor. Der wird wieder gefunden.

Am vergangenen Wochenende sollen bisher unbekannte Täter in einen Feldstadel zwischen Jettingen und Freihalden eingebrochen sein. So berichtet es die Polizei Burgau. Sie entwendeten laut Bericht einen Rasenmähertraktor, welcher aber einige hundert Meter vom Stadel entfernt, in einem Maisfeld aufgefunden werden konnte.

Die Unbekannten nahmen auch Benzin mit, die Polizei ermittelt

Zudem nahmen sie einen vollen Zehn-Liter Benzinkanister mit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Angaben der Beamtinnen und Beamten auf etwa 300 Euro. Hinweise sollen unter Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)