Sachbeschädigung durch Graffiti in Jettingen

In Jettingen wurde ein Buswartehäuschen mit Graffiti beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am vergangenen Dienstag oder Mittwoch ist das Buswartehäuschen an der Mittelschule in Jettingen durch Graffitis beschädigt worden. Ein unbekannter Täter sprühte mit dunkelbrauner Farbe einen Schriftzug auf die Glasscheiben. Die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)