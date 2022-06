Jettingen-Scheppach

100 Tage Krieg in der Ukraine: "Was genau in ihnen vorgeht, kann man nicht wissen"

Plus Das neue Zuhause einer geflüchteten Familie ist eine leerstehende Wohnung der Zirms in Freihalden. Über die Vermittlung und das Zusammenleben.

Von Annika Zürn

Geflohen aus Charkiw im Osten der Ukraine nahe der russischen Grenze, lebt eine fünfköpfige Flüchtlingsfamilie jetzt bei Familie Zirm in Freihalden. Martin Zirm, der Sohn der Familie, besitzt ein Haus in dem kleinen Ort. Im Erdgeschoss steht eine Wohnung leer und so kam ihm die Idee, ukrainische Flüchtlinge dort einziehen zu lassen. Zu helfen sei ihm sehr wichtig. Mit Unterstützung aus der Gemeinde wurde an ihn eine Flüchtlingsfamilie vermittelt, die seit dem 15. April in seinem Haus lebt. Neben Uroma, Opa, Oma und Tochter ist auch die Enkelin der Großeltern in der Wohnung von Zirm. Zuvor waren sie in den Containern der Erstankunft in Bubesheim untergebracht.

