17-Jährige will künstliche Fingernägel im Drogeriemarkt stehlen

Eine 17-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Scheppacher Messerschmittstraße ertappt worden. Sie hatte laut Polizeibericht eine Packung künstlicher Fingernägel im Wert von knapp zehn Euro eingesteckt. An der Kasse hat sie diesen Artikel jedoch nicht bezahlt. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Alarmsicherung aus. Die Jugendliche wurde vom Personal angesprochen und gab daraufhin das Diebesgut heraus. Die Marktleitung sprach ein Hausverbot aus und zeigte das Mädchen bei der Polizeiinspektion Burgau an. (AZ)