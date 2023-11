17-Jährige wird beim Sturz mit dem Motorroller verletzt

Eine junge Kradfahrerin fährt in Jettingen-Scheppach zu dicht an den Bordstein. Sie verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzt.

Am Samstag ist eine 17-jährige Kradfahrerin in Jettingen-Scheppach bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war die junge Frau gegen 18.35 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Weberstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie an den Randstein und verlor die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Sie stürzte alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich dabei leicht an Knie und Steißbein.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie von der Unfallstelle aus entlassen. Das Kleinkraftrad wurde dabei erheblich beschädigt. Die komplette linke Seite wurde zerkratzt, das Vorderlicht und das Rücklicht brachen ab. Außerdem wurden der Sturzhelm, Handschuhe, Hose und Jacke beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Fremdschaden entstand dabei nicht. (AZ)