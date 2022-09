Jettingen-Scheppach

17-Jähriger mit manipuliertem E-Bike in Jettingen-Scheppach unterwegs

Ein 17-Jähriger fährt mit seinem E-Bike in Jettingen-Scheppach auf dem Gehweg. Die Polizei hält ihn an und stellt ein manipuliertes Getriebe fest. Was ihn nun erwartet.

Ein 17-Jähriger ist verbotenerweise mit seinem E-Bike auf dem Gehweg der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach gefahren. Nach Angaben der Polizei stellte diese bei der Kontrolle am Sonntagnachmittag fest, dass das Getriebe des Fahrrads manipuliert wurde. Statt der zulässigen 25 km/h konnte das E-Bike 40 bis 45 km/h fahren. Polizei stellt Fahrrad des Jugendlichen sicher Die Polizeistreife stellte das Fahrrad sicher und brachte den Jugendlichen nach Hause. Ihn erwarten nun Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, der Fahrzeugzulassungsordnung sowie dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

