17-jähriger Rollerfahrer wird in Jettingen-Scheppach bei Unfall verletzt

Ein Rollerfahrer übersieht beim Abbiegen in Jettingen-Scheppach ein Auto, das gerade überholt. Er wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Jettingen-Scheppach wurde am Montagabend ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Polizei bog gegen 18.30 Uhr ein Autofahrer von der Hauptstraße nach rechts in die Uhlandstraße ein. Der hinter diesem Fahrzeug fahrende Autofahrer überholte das abbiegende Fahrzeug. Gleichzeitig wollte ein Rollerfahrer aus der Uhlandstraße nach links in die Hauptstraße einbiegen.

Rollerfahrer nach Unfall in Jettingen-Scheppach ins Krankenhaus gebracht

Dabei bemerkte er zwar den abbiegenden Wagen, nicht aber den dahinter überholenden. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Roller und Auto. Der 17-jährige Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und der Roller wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. (AZ)