19-Jährige bei Ladendiebstahl in Drogeriegeschäft erwischt

Die junge Frau bezahlt in einem Drogeriegeschäft in Jettingen-Scheppach mehrere Waren nicht. Bei der Kontrolle versucht sie noch, die Artikel ins Regal zurückzustellen.

Wie die Polizei erst jetzt meldet, kam es bereits am vergangenen Donnerstag zu einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale in der Robert-Bosch-Straße in Jettingen-Scheppach. Eine Angestellte hatte bemerkt, dass die elektronische Artikelsicherungsanlage beim Verlassen der Filiale einer Kundin anschlug. Die Mitarbeiterin forderte die junge Frau daraufhin auf, ihre Taschen zu leeren. Dabei kam zunächst eine nicht bezahlte Ware zum Vorschein.

Jettingen-Scheppach: 19-Jährige erhält Anzeige wegen Ladendiebstahls

Drei weitere Packungen mit Kosmetikartikeln, die die 19-Jährige ebenfalls nicht bezahlt hatte, versuchte sie der Polizei zufolge bei der Kontrolle unbemerkt wieder in einem Regal verschwinden zu lassen. Eine weitere Zeugin beobachtete dies aber. Der Vorgang wurde postalisch bei der Polizei Burgau angezeigt. Die 19-jährige Ladendiebin erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)